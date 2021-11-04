《魚缸博客》泡泡瑪特（９９９２）走勢強勁，第三季績優可跟炒

《魚缸博客》近排呢個月都係業績期，好多公司都出緊第三季度成績表，今日博客就同大家

睇吓啱啱放咗榜嘅泡泡瑪特（９９９２）。

泡泡瑪特公布，第三季整體收益按年增長介乎７５％至８０％。各個渠道收益皆比去年同期

有所增加，零售店升至少四成，機器人商店升至少兩成，抽盒機大升至少１﹒３倍，電商平台介

乎１﹒２５至１﹒３倍，批發及其他渠道升至少１﹒２５倍。

集團指，門店數量都有增加，第三季於內地新開３５間線下門店，期內新開２１０家機器人

商店，令商店數量由６月３０日的１４７７家增至９月３０日的１６８７家。

高盛就發表研究報告話，泡泡瑪特第三季收入勝過預期，就算實體零售店舖因為疫情而表現

唔夠好，但係線上渠道銷售增長加快，表現亮眼。高盛相信公司嘅線上推廣策略，以至定價能力

同產品組合等，都有助業績表現，重申「買入」評級，目標價睇９４銀。

價位方面，第三季表現刺激泡泡瑪特股價今個禮拜開始脫離低位，ＭＡＣＤ指標的快線亦向

上迫近慢線，預計升勢開始。今個禮拜以來股價逐步突破十天、廿天及五十天線，後市有望挑戰

９月高位６３﹒６５元。博客建議５３銀以上可以小注跟入，目標先睇５９至６０銀，收穿５１

銀就要放咗先！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

