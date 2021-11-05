《傳聞》中興通訊具元宇宙概念；金風科技拓展海外市場

《傳聞》中興（００７６３）股價昨日上升。據悉中興業務具增強現實ＡＲ及虛擬現實ＶＲ

元宇宙概念，加上汽車電子等新業務逐步發力，對現水平股價有支持作用，可在２２元低吸。

中國風電裝機企業走出去，爭奪全球風電市份額。據悉金風科技（０２２０８）部署拓展海

外市場，成為未來新增長亮點，昨日股價大升１１％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

