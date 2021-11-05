《傳聞》市場消息稱，為實現碳達峰、碳中和目標，內地加速發展儲能項目，帶動抽水能裝
機需求增加，消息對東方電氣（０１０７２）業務有利。
恒地（０００１２）投得中環新海濱商業地王，將興建包括百萬樓面的大型商場，但股價昨
日不升反跌近３％，以３１﹒８５元收市。據聞有基金趁低吸納，看好恆地增加租金收入比重的
策略，有利未來收入穩定。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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05/11/2021 09:11
《傳聞》內地抽水蓄能裝機需求增；基金看好恆地增加租金比重
《傳聞》市場消息稱，為實現碳達峰、碳中和目標，內地加速發展儲能項目，帶動抽水能裝
機需求增加，消息對東方電氣（０１０７２）業務有利。
恒地（０００１２）投得中環新海濱商業地王，將興建包括百萬樓面的大型商場，但股價昨
日不升反跌近３％，以３１﹒８５元收市。據聞有基金趁低吸納，看好恆地增加租金收入比重的
策略，有利未來收入穩定。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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