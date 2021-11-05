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即市新聞

05/11/2021 11:59

《魚缸博客》叙福樓銷售額重返疫前，通關有望股價有機會向上突破

　　《魚缸博客》近排本港疫情好返多少，加上通關進展更進一步，餐飲股有望受惠。博客今日
同大家睇吓叙福樓（０１９７８）。
　　叙福樓早前公布上半年業績，截至２０２１年６月３０日止中期純利２５６３﹒８萬元，按
年升５﹒７％。期內收入４﹒２３億元，升４﹒６１％；除稅前溢利２８８２﹒４萬元，升
９﹒８３％，銷售額去到７月份已經去返疫情前水平，反映整體生意持續改善，下半年仲可能會
加股息添。
　　集團主席兼行政總裁黃傑龍話，上半年加咗２間鋪，下半年再加６間鋪，仲打算請多２００
到３００人。雖然旗下所有叙福樓全部執晒笠，不過集團仍然積極發展新品牌，當中「永華日常
」預期今年內會開設２間鋪，潛在開店量超過３０間。仲有呀，疫情之下街舖租金跌咗好多，集
團積極開鋪，出年分店數目有機會比今年多，純利都可能增加。
　　另外，疫情好返些少，都帶動到餐飲業收益。今年第三季的食肆總收益價值的臨時估計
２４５億元，按年上升４３﹒８％。同舊年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計分別升
１２﹒９％及１１﹒４％。加上，政府期望喺出年２月，同內地恢復較有規模嘅通關，餐飲業股
價嚟緊應該可以扭轉喺疫情期間嘅跌勢。
　　叙福樓市盈率約５﹒７５倍，估值都算平。股價早前持續低位橫行後，喺今年３月尾開始反
彈，升返去２０１８年６月份嘅水平，收復唔少失地。ＭＡＣＤ快綫突破慢綫，反映升勢應該開
始。叙福樓業務改善緊，加埋遲啲確認通關嘅話，股價有望向上突破。博客建議０﹒９４銀可吸
納，目標睇１﹒２銀，跌穿０﹒８銀先走人啦！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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