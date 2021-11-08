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即市新聞

08/11/2021 09:00

《傳聞共賞》京東物流（０２６１８）客戶續增；金蝶雲業務增長快

《傳聞共賞》　　京東物流（０２６１８）客戶續增；中交建加力拓風電安裝
　　　　　　　　木漿價格回落有利紙業；金蝶（００２６８）雲業務增長快

《昔日傳聞》　　新加坡Ｊａｐｆａ擬分拆中國牧場業務來港，最快明年上市
　　　　　　　　中興通訊具元宇宙概念；金風科技拓展海外市場
　　　　　　　　內地抽水蓄能裝機需求增；基金看好恆地增加租金比重
　　　　　　　　眼科企業極目生物擬明年來港上市，初步擬集資最多２３億
　　　　　　　　中金（０３９０８）資產管理增長快；基建帶動水泥需求
　　　　　　　　譚仔加速布局海外市場；中芯續擴產搶市場份額
　　　　　　　　中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設
　　　　　　　　蘋果頭戴裝置或明年推出，和碩奪獨家代工定單
　　　　　　　　優矩互動（０１９４８）擬下限區間定價
　　　　　　　　內地食品醞釀漲價；基金增持港鐵（０００６６）
　　　　　　　　鋼鐵產量下降；金風科技（０２２０８）風機訂單增
　　　　　　　　時代電氣布局新能源車電驅系統；基金加倉金礦股
　　　　　　　　博動醫學正籌劃來港上市，年底前遞申請
　　　　　　　　供應鏈影響手機出貨；現代牧業續擴充牧場
　　　　　　　　中信證券資管業務突出；吉利新車陸續推出
　　　　　　　　兗煤海外收益強勁；光伏玻璃價格續漲
　　　　　　　　基金低吸礦產資源股；復旦微電智能電表增長快
　　　　　　　　電解鋁產能增加有限；內地家電股毛利受壓
　　　　　　　　快手（０１０２４）加力國際化；雙１１預售反應佳利電商
　　　　　　　　長實（０１１１３）山頂甘道屋地傳約７億元易手
　　　　　　　　中移動（０９４１）最快年底回Ａ；農夫山泉拓礦泉水市場

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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