《傳聞》近月港股表現不濟，但京東物流（０２６１８）股價呈強，上周五（５日）企穩於
３２元水平，據聞京東物流客戶保持增長動力，高端與中小企業客戶成為增長主要來源，短期料
續跑贏大市。
中國交通建設（０１８００）為上周五逆市上升。據聞中國交建加大海上風電設備安裝業務
，配合未來海上風力發展裝機需求增加，股價在４元邊緣可留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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08/11/2021 09:01
《傳聞》京東物流（０２６１８）客戶續增；中交建加力拓風電安裝
《傳聞》近月港股表現不濟，但京東物流（０２６１８）股價呈強，上周五（５日）企穩於
３２元水平，據聞京東物流客戶保持增長動力，高端與中小企業客戶成為增長主要來源，短期料
續跑贏大市。
中國交通建設（０１８００）為上周五逆市上升。據聞中國交建加大海上風電設備安裝業務
，配合未來海上風力發展裝機需求增加，股價在４元邊緣可留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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