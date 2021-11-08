《傳聞》京東物流（０２６１８）客戶續增；中交建加力拓風電安裝

《傳聞》近月港股表現不濟，但京東物流（０２６１８）股價呈強，上周五（５日）企穩於

３２元水平，據聞京東物流客戶保持增長動力，高端與中小企業客戶成為增長主要來源，短期料

續跑贏大市。

中國交通建設（０１８００）為上周五逆市上升。據聞中國交建加大海上風電設備安裝業務

，配合未來海上風力發展裝機需求增加，股價在４元邊緣可留意。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

