《傳聞》木漿價格回落有利紙業；金蝶（００２６８）雲業務增長快

《傳聞》市場消息稱，近月庫存增加帶動木漿價格回落，利好造紙行業。上周五晨鳴紙業

（０１８１２）逆市上升，能否扭轉近期跌勢，還需要觀察。

金蝶（００２６８）股價上周五守穩於２５元以上，表現優於大市。據聞金蝶旗下雲業務力

吸大企業客戶之下，繼續保持較快增長，對股價有支持作用。２４至２５元水平可低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

