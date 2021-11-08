《魚缸博客》李寧估值偏高且概念已炒畢，９１銀開始做淡值博！

《魚缸博客》呢期魚缸真係淡到令博客慘不忍睹，呢期搵魚毛ｐｕｔ值博過ｃａｌｌ，令博

客萌生沽李寧（０２３３１）嘅想法。

首先，遭恒指納入成分股嘅股份有魔咒，根據博客嘅統計，每逢染藍嘅公司，近年大多數一

年內下跌為多，近期嘅信義玻璃（００８６８）、阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）、海底撈（０６８６２）就係最顯而易見嘅例子，入親都無好下場。

其次，李寧早前公布數據，零售（直接經營）渠道錄得３０至４０％低段增長及批發（特許

經銷商）渠道錄得２０至３０％中段增長，電子商務虛擬店鋪業務按年增長為３０至４０％中段

增長。其實對比安踏（０２０２０）已經做得唔錯，大行就已經出咗唔少報告吹奏，不過吹極都

上唔番１００銀，反而繼續橫行。博客估計目前價格已大致反映呢段高速增長，加上東京奧運同

北京冬奧估計已經炒完，所以相信股價絕對有調整空間。

第三，其實魚缸氣氛明顯頗差，市場寬度越來越差，加上２０２１年嘅預測市盈率成５０倍

，其實博客覺得都貴，因為唔覺得公司未來幾年可以保持到過去幾年嘅高速增長。呢種最強勢而

未大跌嘅遺孤，做淡幾有水位。

第四，再望下ＣＣＡＳＳ，頭五位券商持貨集中度持續減少，市場參與者繼續增加緊，可能

意味大戶慢慢派貨俾散戶，所以現階段大家對李寧咪做好喇！

博客建議現價約９１銀做淡，目標價７８至８０銀先，但升穿１００銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

