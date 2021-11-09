《傳聞共賞》鴻蒙系統用戶增長快；傳手機芯片再加價

《傳聞共賞》 金管局要求銀行深度匯報內房敞口

鴻蒙系統用戶增長快；限電紓緩有利水泥業

內地直播電商高速增長；傳手機芯片再加價



《昔日傳聞》 京東物流（０２６１８）客戶續增；中交建加力拓風電安裝

木漿價格回落有利紙業；金蝶（００２６８）雲業務增長快

新加坡Ｊａｐｆａ擬分拆中國牧場業務來港，最快明年上市

中興通訊具元宇宙概念；金風科技拓展海外市場

內地抽水蓄能裝機需求增；基金看好恆地增加租金比重

眼科企業極目生物擬明年來港上市，初步擬集資最多２３億

中金（０３９０８）資產管理增長快；基建帶動水泥需求

譚仔加速布局海外市場；中芯續擴產搶市場份額

中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設

蘋果頭戴裝置或明年推出，和碩奪獨家代工定單

優矩互動（０１９４８）擬下限區間定價

內地食品醞釀漲價；基金增持港鐵（０００６６）

鋼鐵產量下降；金風科技（０２２０８）風機訂單增

時代電氣布局新能源車電驅系統；基金加倉金礦股

博動醫學正籌劃來港上市，年底前遞申請

供應鏈影響手機出貨；現代牧業續擴充牧場

中信證券資管業務突出；吉利新車陸續推出

兗煤海外收益強勁；光伏玻璃價格續漲

基金低吸礦產資源股；復旦微電智能電表增長快

電解鋁產能增加有限；內地家電股毛利受壓



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

