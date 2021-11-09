《傳聞》內地直播電商高速增長；傳手機芯片再加價

《傳聞》市場消息稱，雖然內地直播電商面對強監管政策，預計今年續維持高速增長，規模

有望突破兩萬億元人民幣。快手（０１０２４）昨日（８日）下跌２％，９０元有一定支持力。

市場傳聞智能手機再度加價，令手機生產成本進一步上升。小米集團（０１８１０）股價走

勢偏軟，短期可能進一步向下考驗２０元關口。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

