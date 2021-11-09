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即市新聞

09/11/2021 09:01

《傳聞》鴻蒙系統用戶增長快；限電紓緩有利水泥業

　　《傳聞》市場消息稱，鴻蒙操作系統用戶增長快，今年底至明年初有望達到３億，有利中國
軟件國際（００３５４）業務發展，支持股價呈強。
　　內地煤炭供應大增，據悉近期內地限電紓緩，有利水泥行業。華潤水泥（０１３１３）昨日
逆市上升，短期技術性超賣，醞釀反彈行情。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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