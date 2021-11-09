《傳聞》金管局要求銀行深度匯報內房敞口

《傳聞》接連有內房股陷入債務危機，市場消息指，金管局近期向銀行高層預告，稍後將要

求銀行就內房企業風險敞口作出更詳盡披露，預料會就借貸及授信金額、相關資產佔比、財資業

務部門相關投資證券持倉等情況，提交深度分析及匯報。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

