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即市新聞

09/11/2021 11:59

《魚缸博客》藥明（２２６９）慘被疫苗股拖跌，短線吼反彈值博

　　《魚缸博客》近期魚缸都係比較弱勢，不過今日博客就想同大家講吓隻藥明（２２６９）。
　　其實藥明價位近日真係麻麻，唔計今日之前已經連跌４日，跌幅差唔多一成七，所以今日終
於迎來反彈。
　　瑞信噚日就出咗研究報告講吓隻跌得咁甘嘅藥明。瑞信話呢排藥明股價波動主要係受短期市
場悲觀情緒所影響，但係就仍然相信中國ＣＸＯ行業前景穩健，話一啲機構投資者套現獲利實屬
正常現象，調整後行業一年遠期市盈率更加已經返到更加安全水平，支持龍頭企業上行。瑞信維
持藥明「跑贏大市」評級，目標價１５１銀不變。
　　噚日藥明全日就跌多過８個巴仙，不過噚日醫藥板塊大跌其實係因為輝瑞口服疫苗研發有進
展，理論上應該只係疫苗概念股受影響，所以藥明借勢跟跌好大程度只係孖屐炒作。
　　睇吓北水，過去四日跌市，深圳北水券商多次成為藥明嘅十大淨被動賣出券商，淨沽成交額
都過千萬甚至過億，今日反彈即見深圳北水成為第二大淨被動買入券商，而藥明１４ＲＳＩ目前
已經得返２８，超賣之下北水預計會繼續重新佈倉，短線有望撐起藥明價位。
　　所以博客建議９５至１００銀水平可以小注吼入，保守可以先睇１１０銀廿天線水平，再高
少少可以睇返早排高位水平，同時都係５０天線嘅１１５銀，不過跌低過９２銀就博唔過喇！


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

　

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