  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2021 09:00

《傳聞共賞》天津創業環保（１０６５）力拓新項目；青島啤產能增

《傳聞共賞》　　天津創業環保力拓新項目；新藥臨床試驗需求大
　　　　　　　　傳內地加力推動半導體產業；青島啤（００１６８）產能增
　　　　　　　　衛龍美味近日闖關，擬集資７８億元

《昔日傳聞》　　金管局要求銀行深度匯報內房敞口
　　　　　　　　鴻蒙系統用戶增長快；限電紓緩有利水泥業
　　　　　　　　內地直播電商高速增長；傳手機芯片再加價
　　　　　　　　京東物流（０２６１８）客戶續增；中交建加力拓風電安裝
　　　　　　　　木漿價格回落有利紙業；金蝶（００２６８）雲業務增長快
　　　　　　　　新加坡Ｊａｐｆａ擬分拆中國牧場業務來港，最快明年上市
　　　　　　　　中興通訊具元宇宙概念；金風科技拓展海外市場
　　　　　　　　內地抽水蓄能裝機需求增；基金看好恆地增加租金比重
　　　　　　　　眼科企業極目生物擬明年來港上市，初步擬集資最多２３億
　　　　　　　　中金（０３９０８）資產管理增長快；基建帶動水泥需求
　　　　　　　　譚仔加速布局海外市場；中芯續擴產搶市場份額
　　　　　　　　中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設
　　　　　　　　蘋果頭戴裝置或明年推出，和碩奪獨家代工定單
　　　　　　　　優矩互動（０１９４８）擬下限區間定價
　　　　　　　　內地食品醞釀漲價；基金增持港鐵（０００６６）
　　　　　　　　鋼鐵產量下降；金風科技（０２２０８）風機訂單增
　　　　　　　　時代電氣布局新能源車電驅系統；基金加倉金礦股
　　　　　　　　博動醫學正籌劃來港上市，年底前遞申請
　　　　　　　　供應鏈影響手機出貨；現代牧業續擴充牧場
　　　　　　　　中信證券資管業務突出；吉利新車陸續推出

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞09/11/2021
【兩電加價】港燈明年加電費7%　中電加5.8%
中國故事09/11/2021
《神州經脈》人行推碳減排支持工具　房企為解難頻赴會　滬指收升
生財有道09/11/2021
《笑傲缸湖》買Crypto一年就可以財自？跟蹤價格你要知！
財經熱話09/11/2021
【雙１１炒D乜】首階段銷情勝去年 買阿里京東能否處之泰然？
財經熱話09/11/2021
《信好定信淡》世茂澄清傳聞回購債券卻未止跌，大行看法分歧應該信邊個？
財經熱話09/11/2021
【車股開車】比亞迪領先地位不變 仍可追？買入電車ETF或贛鋒較上算？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金