《傳聞》傳內地加力推動半導體產業；青島啤（００１６８）產能增

《傳聞》芯片股昨日（９日）全面上升，市場傳聞內地將有新舉措，推動半導體產業發展。

上海復旦微電（０１３８５）昨日爆升１６％，預期在２５至２６元有一定阻力。

青島啤酒（００１６８）持續在６０元水平高位徘徊，股價表現呈強。據聞青島啤酒新生產

線明年初投產，以配合白啤新產品銷售增長，短期股價預期續可跑贏大市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

