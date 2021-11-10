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即市新聞

10/11/2021 09:01

《傳聞》天津創業環保力拓新項目；新藥臨床試驗需求大

　　《傳聞》市場消息稱，內地藥廠加力創新藥研發，令新藥臨床與非臨床試驗ＣＲＯ需求大，
令行業持續快速增長，作為ＣＲＯ行業龍頭之一的泰格醫藥（０３３４７），近月股價回調，正
是低吸的好機會。
　　另一方面，天津創業環保（０１０６５）股價穩步上升，據悉天津創業環保繼續拓展供水、
供熱與危廢處環等新項目，有利業務保持增長，４元邊緣可低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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