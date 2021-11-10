《傳聞》衛龍美味近日闖關，擬集資７８億元

《傳聞》市場消息指，內地「辣條」零食生產商衛龍美味將在近日赴港交所（００３８８）
闖關，尋求獲准上市。公司早前據報擬集資１０億美元（折合約７８億港元），摩根士丹利、中
金以及瑞銀為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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