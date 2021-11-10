《魚缸博客》郵儲行金融科技業務具潛力，大行加持下可長綫留意

《魚缸博客》博客今日同大家睇吓內銀股郵儲銀行（０１６５８）。

郵儲行早前公布業績，截至今年９月３０日止第三季，錄得純利２３４﹒９７億元人民幣，

按年升２２﹒４７％；每股基本盈利０﹒２５元人民幣，按年升１３﹒６４％；營業收入

８０７﹒６１億元人民幣，按年升１５﹒３％；加權平均淨資產收益率１４﹒６５％，按年升

０﹒３８個百分點。

季績表現好過預期，郵儲行亦獲大行唱好。大和指，第三季度經濟環境唔好，郵儲行保險代

理淨佣金仍有八成八增長，有望實現全年淨手續費收入增長兩成以上，並喺出年再有良好增長。

該行續指，郵儲銀行整體收益率趨穩，亦有信心透過結構性調整喺今年第四季度，保持穩定淨息

差，將其２０２１－２３年純利預測上調５－６％。

另外，郵儲行近年來展開不同改革，包括加大金融科技領域投入及引進科技人才，將每年營

業收入的３％左右，投入到科技領域。今年上半年，郵儲行投入研發等資金超過５２億元人民幣

，佔營業收入３﹒３％。隨住金融科技技術日漸普及，郵儲行加大資金投入，業務有一定增長潛

力，加上之前同星展銀行（香港）合作，開展「跨境理財通」服務，配合到大灣區經濟發展政策

，長遠前景樂觀。

郵儲行目前預測市盈率５﹒９２倍，市賬率０﹒６倍，估值唔算高。從日線圖來看，

ＭＡＣＤ慢線正與快線逐步收窄，上升動力逐步減弱，而ＳＴＣ嘅％Ｋ在５０線上亦低過％Ｄ，

意味股價將迎來跌勢。事實上，內房債務問題仍未解決，對銀行借貸方面仍有影響，郵儲行短期

內都可能繼續下調，可待回調到５﹒３元吸納，跌穿５元就應止蝕，上望目標就留意５﹒９元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

