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即市新聞

10/11/2021 11:58

《魚缸博客》郵儲行金融科技業務具潛力，大行加持下可長綫留意

　　《魚缸博客》博客今日同大家睇吓內銀股郵儲銀行（０１６５８）。
　　郵儲行早前公布業績，截至今年９月３０日止第三季，錄得純利２３４﹒９７億元人民幣，
按年升２２﹒４７％；每股基本盈利０﹒２５元人民幣，按年升１３﹒６４％；營業收入
８０７﹒６１億元人民幣，按年升１５﹒３％；加權平均淨資產收益率１４﹒６５％，按年升
０﹒３８個百分點。
　　季績表現好過預期，郵儲行亦獲大行唱好。大和指，第三季度經濟環境唔好，郵儲行保險代
理淨佣金仍有八成八增長，有望實現全年淨手續費收入增長兩成以上，並喺出年再有良好增長。
該行續指，郵儲銀行整體收益率趨穩，亦有信心透過結構性調整喺今年第四季度，保持穩定淨息
差，將其２０２１－２３年純利預測上調５－６％。
　　另外，郵儲行近年來展開不同改革，包括加大金融科技領域投入及引進科技人才，將每年營
業收入的３％左右，投入到科技領域。今年上半年，郵儲行投入研發等資金超過５２億元人民幣
，佔營業收入３﹒３％。隨住金融科技技術日漸普及，郵儲行加大資金投入，業務有一定增長潛
力，加上之前同星展銀行（香港）合作，開展「跨境理財通」服務，配合到大灣區經濟發展政策
，長遠前景樂觀。
　　郵儲行目前預測市盈率５﹒９２倍，市賬率０﹒６倍，估值唔算高。從日線圖來看，
ＭＡＣＤ慢線正與快線逐步收窄，上升動力逐步減弱，而ＳＴＣ嘅％Ｋ在５０線上亦低過％Ｄ，
意味股價將迎來跌勢。事實上，內房債務問題仍未解決，對銀行借貸方面仍有影響，郵儲行短期
內都可能繼續下調，可待回調到５﹒３元吸納，跌穿５元就應止蝕，上望目標就留意５﹒９元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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