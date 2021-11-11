《傳聞》家電行業攻高端保利潤；金山新遊戲延至明年推出

《傳聞》市場消息稱，內地家電行業力汞高端品牌牌，有助保持較高利潤率，扺銷原材料成

本上漲影響。海爾智家（０６６９０）２７元支持力強。

金山軟件（０３８８８）在３０元至３１元支持力強，據悉受到內地網絡遊遊監管政策影響

，原本在今年下半年應市的部分新遊戲將延至明年推出，預期明年遊戲業務回復穩定。金山軟件

昨升３﹒５％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

