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即市新聞

11/11/2021 11:58

《魚缸博客》國泰價位穩陣有支持，通關疫苗仲有得炒！

　　《魚缸博客》魚缸經歷好一輪跌浪之後，近兩日都喺兩萬五掙扎緊，今日博客就同大家睇吓
有望準備起飛嘅國泰航空（００２９３）。
　　其實國泰１０月以來都飛高唔少，受通關等等消息刺激，已經由９月底６﹒５銀水平炒到最
高７﹒６銀。雖然係咁，但係近呢個幾月嘅買盤都幾穩陣，１０月起計價位升嘅日子，成交量都
比價位跌嘅日子為高，反映投資者喺目前位置都幾有信心，對股價有支持。
　　早排航空市場研究機構ＣＡＰＡ　Ｃｅｎｔｒｅ　ｆｏｒ　Ａｖｉａｔｉｏｎ，同埋國際減
碳機構Ｅｎｖｅｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ發表報告話，如果有啲航空公司未來三至五年做唔到加快削
減碳排放，就會面臨失敗風險，因為好多投資者都關注氣候變化問題，股東或者會為維權而對航
空公司施壓。
　　所以國泰就同波士頓顧問公司以及多間行家，創立新非牟利組織「航空界氣候工作組」透過
科技創新和協作，應對減少航空業碳排放的挑戰。
　　其實呢個工作組雖然好似對股價無乜幫助，但係從中國泰應該可以汲取更加多有關節能減碳
嘅方法，如果有措施因而推出，呼應到國家大方向「碳中和」，長遠對股價就有益。
　　睇番圖方面，國泰１０月下半個月起開始行入區間位，大概７銀水平有支持。今個星期一受
輝瑞口服疫苗帶動價位急升，再到呢兩日回吐番些少都無跌穿７銀。所以博客建議７銀以上可以
吼入，疫苗同通關消息有得繼續炒，目標先睇７﹒９銀，收穿７銀就要走先！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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