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即市新聞

12/11/2021 09:01

《傳聞》騰訊夥軟銀領投巴西貨車平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ

　　《傳聞》市場消息指，巴西貨運管理平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ最近獲騰訊（００７００）與
軟銀的拉美基金領投，在這一輪２億美元融資後，Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ估值略高於１０億美元，
晉身獨角獸行列。
　　消息指，創辦人日後有意把Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ在美國納斯達克上市，惟未有具體時間表。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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