《傳聞》騰訊夥軟銀領投巴西貨車平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ

《傳聞》市場消息指，巴西貨運管理平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ最近獲騰訊（００７００）與

軟銀的拉美基金領投，在這一輪２億美元融資後，Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ估值略高於１０億美元，

晉身獨角獸行列。

消息指，創辦人日後有意把Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ在美國納斯達克上市，惟未有具體時間表。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

