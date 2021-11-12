《傳聞》騰訊夥軟銀領投巴西貨車平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ

《傳聞》市場消息指，巴西貨運管理平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ最近獲騰訊（００７００）與
軟銀的拉美基金領投，在這一輪２億美元融資後，Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ估值略高於１０億美元，
晉身獨角獸行列。
消息指，創辦人日後有意把Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ在美國納斯達克上市，惟未有具體時間表。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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