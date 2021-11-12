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即市新聞

12/11/2021 12:01

《魚缸博客》美國高通脹利金價，紫金礦業（２８９９）可博炒上！

　　《魚缸博客》近期金價走強，今日就同大家睇吓金礦股紫金礦業（０２８９９）。
　　美國通脹加劇，消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升６﹒２％，創１９９０年１１月以來最大
漲幅。期內扣除食品和能源價格核心ＣＰＩ按年４﹒６％，更是１９９１年以來最大升幅。市場
擔憂，在全球供應鏈持續受擾下，高通脹時間比美國聯邦儲備局預期更長，令到更早加息的預期
升溫，資金開始流入黃金市場避險，帶動金價連續兩日高收。高通脹加低利率環境下，金礦股短
期內值得看好一線。
　　紫金早前公布咗第三季業績，截至９月３０日止純利升約１﹒１６倍，至約４６﹒５３億人
民幣，每股盈利０﹒１７８元，扣除非經常性損益之盈利４３﹒７７億人民幣，升９４﹒８６％
，營業收入約５９１億人民幣，升２５％。集團話，盈利上升主因礦產產量同銷售量同比增加，
礦產銅、鋅價格上漲、礦產銅成本下降，以及部分合營同聯營公司盈利能力增加。
　　更值得留意的是，紫金上個月同加拿大鋰鹽商新鋰公司簽署《安排協議》，以每股６﹒５加
元現金收購新鋰公司全部已發行且流通的普通股，交易總額約９﹒６億加元。雖然今次收購規模
未算好大，但此新鋰公司核心資產係位於阿根廷嘅鋰鹽湖項目，該項目資源量大、品位高、雜質
低，開發條件好。加上集團管理層希望透過今次收購，將業務擴展到電動汽車相關金屬材料，可
望加快增長。
　　部署方面，從日線圖嚟睇，紫金現價水平貼近保力加通道中軸，ＭＡＣＤ快線正同慢線逐步
收窄，反映沽出訊號逐漸減弱，而ＳＴＣ嘅％Ｋ有升穿％Ｄ的趨勢，訊號都較利好。博客建議大
家可以喺１０﹒５銀吸納，上望目標保力加通道頂部、即１１﹒８銀水平，跌穿１０銀先走人！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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