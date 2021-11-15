  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/11/2021 09:00

《傳聞共賞》內地銀行房貸額度增加；北京汽車推鴻蒙系統新車

《傳聞共賞》　　花樣年（０１７７７）與債券持有人商延付債息
　　　　　　　　瑞銀亞債基金經理離職，基金持大量內房敞口
　　　　　　　　基金增持中芯（００９８１）；北京汽車推鴻蒙系統新車
　　　　　　　　內地銀行房貸額度增加；京東（９６１８）電商市場份額升

《昔日傳聞》　　中集安瑞科力拓儲氫裝備；華潤水泥有新動作
　　　　　　　　多晶硅產能增加；券商收入受益北交所
　　　　　　　　騰訊夥軟銀領投巴西貨車平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ
　　　　　　　　家電行業攻高端保利潤；金山新遊戲延至明年推出
　　　　　　　　光伏玻璃成本大漲；樓市降溫不利鋼材價格
　　　　　　　　天津創業環保力拓新項目；新藥臨床試驗需求大
　　　　　　　　傳內地加力推動半導體產業；青島啤（００１６８）產能增
　　　　　　　　衛龍美味近日闖關，擬集資７８億元
　　　　　　　　金管局要求銀行深度匯報內房敞口
　　　　　　　　鴻蒙系統用戶增長快；限電紓緩有利水泥業
　　　　　　　　內地直播電商高速增長；傳手機芯片再加價
　　　　　　　　京東物流（０２６１８）客戶續增；中交建加力拓風電安裝
　　　　　　　　木漿價格回落有利紙業；金蝶（００２６８）雲業務增長快
　　　　　　　　新加坡Ｊａｐｆａ擬分拆中國牧場業務來港，最快明年上市
　　　　　　　　中興通訊具元宇宙概念；金風科技拓展海外市場
　　　　　　　　內地抽水蓄能裝機需求增；基金看好恆地增加租金比重
　　　　　　　　眼科企業極目生物擬明年來港上市，初步擬集資最多２３億
　　　　　　　　中金（０３９０８）資產管理增長快；基建帶動水泥需求
　　　　　　　　譚仔加速布局海外市場；中芯續擴產搶市場份額
　　　　　　　　中國鋁業提升電力自給率；小鵬汽車加力充電站建設
　　　　　　　　蘋果頭戴裝置或明年推出，和碩奪獨家代工定單

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/11/2021
《神州經脈》北交所開鑼　經濟數據好壞參半　萬億MLF提前續做
財經熱話15/11/2021
【阿里預測】券商料阿里巴巴次季度盈利跌兩成　宏觀拖累消費力減
財經熱話15/11/2021
友邦新業務價值增長雖放緩　惟大行祝福股價穩升
財經熱話15/11/2021
【內房撲水】奧園賤賣西半山項目蝕近1.8億元　股價插一成
財經熱話15/11/2021
【電商股業績】京東半日獲近九千萬元掃貨勝阿里　業績前點部署？
FOCUS15/11/2021
【FOCUS】消費回暖難言天晴　樓市寒冬觀望續增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金