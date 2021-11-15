《傳聞》內地銀行房貸額度增加；京東（９６１８）電商市場份額升

《傳聞》為配合穩地價、穩房價，傳聞內地銀行房貸額度增加，有利內銀股業務增長，近周

內銀股出現止跌回穩跡象。

京東集團（０９６１８）上周五勁升５％。據聞受惠電子產品銷售增加，京東集團在內地電

商市場佔有率進一步上升，短期股價預期繼續跑贏大市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

