《魚缸博客》北京汽車（１９５８）好友資金佔上風，現價短炒吼入

《魚缸博客》博客推薦大家可留意北京汽車（０１９５８）。

首先，公司股價近期係無特別消息下，出現大成交以及五連升，仲要接近今年內嘅高位約３

銀。再者，即使同行大佬好似比亞迪（０１２１１）、長汽（０２３３３）、吉利

（００１７５）呈弱勢，但北汽卻反反其道而行，分分鐘有「鴨仔」炒定新利好消息都唔出奇，

所以更加要留意！

再望下《經濟通ＨＶ２報價系統》，近５日平均大戶主動買貨比率約８４％，５日平均流入

資金有約１８５５﹒６萬元，上星期五（１２日）沽空率亦大幅降至約３﹒１％，某程度反映好

友已經全面進攻！

雖然近期公司公布完首三季純利按年增５５巴仙，但市場好似唔滿意覺得差過預期，仲要有

唔少大行降公司目標價，不過大行並非絕對，甚至有意為之，專登壓低吸貨唔出奇，所以大家參

考下好。

估值上好落後，預測ＰＥ只有６倍，就因為新能源汽車發展唔夠同行好，不過呢個估值有安

全網，跟勢炒都唔太驚。

數據上見好友資金看好公司，博客當然跟勢。建議現價少注約３﹒１８銀買入，上望４銀先

，但收穿３銀就要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

