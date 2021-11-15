  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/11/2021 12:04

《魚缸博客》北京汽車（１９５８）好友資金佔上風，現價短炒吼入

　　《魚缸博客》博客推薦大家可留意北京汽車（０１９５８）。
　　首先，公司股價近期係無特別消息下，出現大成交以及五連升，仲要接近今年內嘅高位約３
銀。再者，即使同行大佬好似比亞迪（０１２１１）、長汽（０２３３３）、吉利
（００１７５）呈弱勢，但北汽卻反反其道而行，分分鐘有「鴨仔」炒定新利好消息都唔出奇，
所以更加要留意！
　　再望下《經濟通ＨＶ２報價系統》，近５日平均大戶主動買貨比率約８４％，５日平均流入
資金有約１８５５﹒６萬元，上星期五（１２日）沽空率亦大幅降至約３﹒１％，某程度反映好
友已經全面進攻！
　　雖然近期公司公布完首三季純利按年增５５巴仙，但市場好似唔滿意覺得差過預期，仲要有
唔少大行降公司目標價，不過大行並非絕對，甚至有意為之，專登壓低吸貨唔出奇，所以大家參
考下好。
　　估值上好落後，預測ＰＥ只有６倍，就因為新能源汽車發展唔夠同行好，不過呢個估值有安
全網，跟勢炒都唔太驚。
　　數據上見好友資金看好公司，博客當然跟勢。建議現價少注約３﹒１８銀買入，上望４銀先
，但收穿３銀就要走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/11/2021
《神州經脈》北交所開鑼　經濟數據好壞參半　萬億MLF提前續做
財經熱話15/11/2021
【阿里預測】券商料阿里巴巴次季度盈利跌兩成　宏觀拖累消費力減
財經熱話15/11/2021
友邦新業務價值增長雖放緩　惟大行祝福股價穩升
財經熱話15/11/2021
【內房撲水】奧園賤賣西半山項目蝕近1.8億元　股價插一成
財經熱話15/11/2021
【電商股業績】京東半日獲近九千萬元掃貨勝阿里　業績前點部署？
FOCUS15/11/2021
【FOCUS】消費回暖難言天晴　樓市寒冬觀望續增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金