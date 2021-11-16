《傳聞共賞》創維加力光伏業務；五菱汽車受益車市銷售增

《傳聞共賞》 三星料斥逾１３００億元，在美建芯片廠

創維（００７５１）加力光伏業務；都市麗人推新產品

長飛光纖加速國際化；五菱汽車（３０５）受益車市銷售增



《昔日傳聞》 花樣年（０１７７７）與債券持有人商延付債息

瑞銀亞債基金經理離職，基金持大量內房敞口

基金增持中芯（００９８１）；北京汽車推鴻蒙系統新車

內地銀行房貸額度增加；京東（９６１８）電商市場份額升

中集安瑞科力拓儲氫裝備；華潤水泥有新動作

多晶硅產能增加；券商收入受益北交所

騰訊夥軟銀領投巴西貨車平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ

家電行業攻高端保利潤；金山新遊戲延至明年推出

光伏玻璃成本大漲；樓市降溫不利鋼材價格

天津創業環保力拓新項目；新藥臨床試驗需求大

傳內地加力推動半導體產業；青島啤（００１６８）產能增

衛龍美味近日闖關，擬集資７８億元

金管局要求銀行深度匯報內房敞口

鴻蒙系統用戶增長快；限電紓緩有利水泥業

內地直播電商高速增長；傳手機芯片再加價

京東物流（０２６１８）客戶續增；中交建加力拓風電安裝

木漿價格回落有利紙業；金蝶（００２６８）雲業務增長快

新加坡Ｊａｐｆａ擬分拆中國牧場業務來港，最快明年上市

中興通訊具元宇宙概念；金風科技拓展海外市場

內地抽水蓄能裝機需求增；基金看好恆地增加租金比重

眼科企業極目生物擬明年來港上市，初步擬集資最多２３億

中金（０３９０８）資產管理增長快；基建帶動水泥需求



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

