《傳聞》創維（００７５１）加力光伏業務；都市麗人推新產品

《傳聞》創維集團（００７５１）股價昨日（１５日）再爆升２０％。傳聞創維集團繼續加
力投資光伏業務開拓工商業光伏業務，惟股價短期累積升幅大，現價不宜高追。
都市麗人（０２２９８）股價連日上升。據聞都市麗人續推新產品，包括無塵棉家居服以及
提升產品售價，對股價有支持作用，但短期股價升幅過急，小心隨時有獲利回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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