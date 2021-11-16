《傳聞》三星料斥逾１３００億元，在美建芯片廠

《傳聞》韓國三星電子副會長李在鎔出獄後首次出訪北美。市場消息指，李在鎔出訪期間，
三星將就斥資１７０億美元（約１３２６億港元）在美國建造的芯片廠作出決定。
市傳三星一直考慮美國芯片工廠的選址，德州靠近泰勒市的威廉姆森縣在多個選項中居前，
預期有關廠房將製造先進的芯片。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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