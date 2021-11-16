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即市新聞

16/11/2021 11:42

《魚缸博客》通關風吹旺，新秀麗（１９１０）業績亮麗可留意

　　《魚缸博客》今日全球最觸目莫過於習拜會啦，講完開場白，魚缸都有番啲起色，今日博客
就同大家睇吓通關概念股新秀麗（０１９１０）。
　　新秀麗新鮮滾熱辣出咗第三季成績表；雖然仲要蝕５２０萬美金，但係比舊年同期大蝕
１﹒１億美金已經大幅收窄。銷售淨額升七成至５﹒５７億美金，經營虧損轉為經營溢利
５０７０萬美金，毛利率增加超過一成。新秀麗就話，由於疫情緩和，地政府放寬社交距離限制
，集團的銷售趨勢有所改善。
　　表現咁靚仔，即刻有大行嚟贈慶，麥格理報告讚新秀麗第三季業績穩陣，經營溢利扭虧係自
疫情以來首次實現盈利，銷售額好過該行預期。麥格理認同新秀麗對下年收入跌幅收窄最少一成
半嘅預期，將２０２３年盈利預測上調４％，重申「跑贏大市」評級，目標價睇高１蚊至２６蚊

　　睇番近期香江炒通關消息都好旺場，新秀麗呢個行李篋大牌子，如果通到關都應該唔少人要
置過啲新篋新背囊。價位方面呢，業績刺激下近排都升唔少，博客建議回番落去１７蚊左右買入
會好啲，目標先睇１９﹒６銀，收穿１６蚊就拜拜先！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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