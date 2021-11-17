《傳聞》內地軟件業快速增長；煤礦機械需求上升

《傳聞》市場消息稱，國產軟件應用需求大增，帶動內地軟件行業收入保持雙位數快速增長
，支持金蝶國際（００２６８）股價走勢呈強，昨日上升３﹒８％。
內地持續增加煤礦產量，確保能源供應穩定，據悉帶動煤礦機械需求上升，利好鄭煤機
（００５６４）業務，昨日股價強力反彈１０％，短期在９至９﹒５元有一定阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話17/11/2021
【興奮過度？】手遊股回吐 網易績後曾挫半成 上車機會嗎？
|財經熱話17/11/2021
中央強調確保冬季電煤供給 中資電力股先升後回
|大行報告17/11/2021
高盛、瑞銀點睇濠賭股 一Click就知道
|財經熱話17/11/2021
【撲水續命】傳許家印變賣資產注70億人幣 恒大逆市升 僅短線反彈？
|開市Good Morning17/11/2021
熊麗萍料後市靠科技股帶動 網易不宜高追！
|市場資訊17/11/2021
慧理教育九龍太子分校開業 致力為不同地區學生提供優質的教學服務
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰