《傳聞》內地軟件業快速增長；煤礦機械需求上升

《傳聞》市場消息稱，國產軟件應用需求大增，帶動內地軟件行業收入保持雙位數快速增長

，支持金蝶國際（００２６８）股價走勢呈強，昨日上升３﹒８％。

內地持續增加煤礦產量，確保能源供應穩定，據悉帶動煤礦機械需求上升，利好鄭煤機

（００５６４）業務，昨日股價強力反彈１０％，短期在９至９﹒５元有一定阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

