《傳聞》統一企業（０２２０）拓高端產品；百威亞太產品售價調升

《傳聞》近日統一企業中國（００２２０）股價顯著回升。據悉統一企業中國力拓高端產品

，有可助抵銷成本上升，保持毛利率。

百威亞太（０１８７６）股價走勢好轉跡象。據聞百威亞太將受惠產品售價調升，短期股價

將向上挑戰２３至２４元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

