《傳聞》統一企業（０２２０）拓高端產品；百威亞太產品售價調升

《傳聞》近日統一企業中國（００２２０）股價顯著回升。據悉統一企業中國力拓高端產品
，有可助抵銷成本上升，保持毛利率。
百威亞太（０１８７６）股價走勢好轉跡象。據聞百威亞太將受惠產品售價調升，短期股價
將向上挑戰２３至２４元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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