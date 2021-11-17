《魚缸博客》中美貿易仲有得傾，創科業績吸睛仲有得升？

《魚缸博客》「習拜會」傾咗超過三個鐘，無乜提過貿易嘅嘢。不過，相信嚟緊中美雙方仲

會繼續談判，博客覺得進出口類型嘅股票可以受惠，今日就同大家睇吓創科實業（００６６９）

。

國家主席習近平與美國總統拜登琴日舉行視像會議，會談涉及雙邊關係、宏觀經濟、經貿關

係、台海局勢、能源安全、氣候變化、公共衛生安全等廣泛領域。雖然會談就無乜講到貿易嘅議

題，包括取消關稅、進出口限制等，但係美國白宮指出，雙方會就會談裡提到嘅一啲問題「繼續

討論」，反映兩國仲有得傾，有望進一步推進雙方關係。

有得傾好過無得傾，加上兩國經濟放緩，博客覺得兩邊都會做啲嘢，搞番好經濟先，可能推

進關稅討論，亦可能加強進出口合作，相關股份應該可以受惠得到。



＊創科中期業績靚仔，旗艦品牌具增長潛力＊



博客就比較睇好創科實業，中期業績好過市場預期，收入同盈利增長按年升超過五成，毛利

率更加連續第１３個上半年錄得增長，喺原材料同運費價格急升嘅環境底下，仲可以有咁嘅成績

，實在難得。公司預料下半年將唔會再有四成到五成嘅收入增長，不過目標仍然有兩位數增長。

中期績靚仔之餘，創科實業旗艦品牌Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ上半年銷售升６４﹒１％，其中北

美升５９﹒８％、歐洲升９０﹒２％。公司相信，無線工具市場非常龐大，會有好多機遇。

Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ採取策略主打充電式工具，對市場來講夠晒創新，有能力進佔更高市場份額

。

管理層仲話，將會透過提升庫存，喺全球搶佔更多市場份額，更預期下半年及明年後，集團

增長會繼續跑贏市場，未來亦會繼續積極投放資源在研發、產品管理等，推出更多產品。本身業

務發展已經唔錯，加上中美關係有望回暖，貿易方面嘅限制有機會減少，有利創科呢類進出口企

業。



＊現價略嫌貴，可待回調至１５５元吸納＊



部署方面，睇番日線圖，依家創科股價升穿埋１０天移動平均線，ＭＡＣＤ快線自１０月中

下旬升穿慢線之後都持續向上，但同時都逐步迫近保力加通道頂部。雖然公司近日獲多間大行如

大摩、摩通、大和等掃貨，短期內對股價都較利好，但博客認為現價即將迫近８月中的高位

１７９﹒１５銀，稍嫌有點貴，高追並非上策。大家不妨可以等到１６０銀水平吸納，跌穿

１５０銀就先離場啦！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

