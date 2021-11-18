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即市新聞

18/11/2021 09:01

《傳聞》譚仔（０２２１７）擴大中央廚房；鋼材成本急降

　　《傳聞》市場消息稱，近月鐵礦石價格跌幅兩成以上，比鋼材價格一成多跌幅為大，對鋼鐵
行業毛利有正面影響。鞍鋼（００３４７）昨日逆市上升，以３﹒７元收市。
譚仔國際（０２２１７）積極增加分店數目之餘，據聞亦積極擴大投資中央廚房，有助控制成本
，提升利潤率。在３﹒２至３﹒３元水平可低吸譚仔國際。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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