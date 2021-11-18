《魚缸博客》滙證唱好比亞迪（１２１１），２９０以上有支持！

《魚缸博客》魚缸今日被科網佬拖累，博客今日就同大家睇吓近排幾硬淨嘅比亞迪

（１２１１）。

近排電動車股都係花旗魚缸嘅熱炒板塊，好多電動車新股上市都會爆升，例如呢排上市嘅

Ｒｉｖｉａｎ同埋Ｓｏｎｏ，都係一上市就炒到熱辣辣，帶動埋香江呢邊啲車股都一齊上「

Ｈｉｇｈｗａｙ」。

比亞迪就係香江呢邊嘅新能源車股大佬，滙證新出報告就唱好比亞迪，講到雖然第三季盈利

按年倒退兩成八，不過都係低過該行預期。比亞迪新能源汽車銷量喺１０月再創新高，滙證預期

下年比亞迪會繼續推陳出新，推出多個新車款提高銷量，預計成果會喺２０２２年反映。

不過，滙證下調比亞迪今年盈測８％，以反映電池原材料價格上升嘅影響，但自下年起成本

將有望下降，所以提高２２及２３年盈測１１％及１５％，並將目標價由３８２銀大幅上調至

４５５銀，維持「買入」評級。

滙證睇得咁好，比亞迪股價今日暫時都升超過１巴仙。比亞迪成個１０月都飆高咗兩成，

１１月開始比較平穩，今個月初突破３１０銀之後都無跌穿過２９０銀，相信呢個會係幾有力嘅

支持位。博客建議３００銀以上吼入，目標先睇頂位３２４銀，但係跌穿２９０銀就要落車先！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

