《傳聞》航運運費高企不下；高端化帶動青啤（０１６８）銷量續增

《傳聞》市場消息稱，由於內地電力與煤炭供應問題緩解，工業生產逐步正常，帶動近周航
運運費又再上升，加上美國港塞船問題持續，令航運運費續在高位徘徊。
青島啤酒（００１６８）股價昨日跌市之中表現不俗，具抗跌力。據悉青島啤酒持續推出高
端新產品，帶動銷量保持增長勢頭，可在６５至６６元附近可低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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