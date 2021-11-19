《傳聞》水泥行業成本下跌；多晶硅供應緊張

《傳聞》在煤炭價格持續回調之下，據聞水泥行業生產成本下降，但今年水泥價格仍保三成
多升幅，對水泥股股價有支持作用。海螺水泥（００９１４）昨日（１８日）逆市上升。
保利協鑫（０３８００）昨日逆市大升５﹒９％，以３﹒３８元收市。據悉光伏發電需求拉
動多晶硅供應緊張，相關硅料見近１０年來最高，惟短期股價累積升幅大，現價不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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