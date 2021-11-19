《傳聞》內地香港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人

《傳聞》市場消息指，內地當局擬提前於下月初與港「小通關」，放寬由香港進入內地須接
受自我隔離的防疫措施，但初步的每日名額只有幾百人。消息指，不排除當局研究提早落實，但
最終未知能否成事。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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