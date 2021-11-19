《魚缸博客》新能源股選擇多，新天綠色能源不能錯過！

《魚缸博客》魚缸近排比較悶，博客就同大家睇下早排熱炒嘅新能源股新天綠色能源

（００９５６）。

集團今個月公布，１０月份完成發電量約１０２﹒２萬兆瓦時，按年增加１９﹒２１％。其

中，風電業務按年增加１９﹒８４％至１００﹒８萬兆瓦時，太陽能業務減少１４﹒４９％至

１﹒３萬兆瓦時。截至２０２１年１０月３１日，累計完成發電量１０５８﹒７萬兆瓦時，按年

增加３９﹒６４％，表現唔錯。

業務做得幾好，收入亦可觀。截至２０２１年９月止九個月，集團營業額上升２８﹒６％至

１０７﹒０１億元人民幣，股東應佔溢利增加６２﹒７％至１５﹒３２億元。於２０２１年９月

３０日，集團持有現金及現金等價物餘額為２４﹒７８億元。

財政部宣布向１３省區市撥付可再生能源電價附加補助資金３８﹒７億元人幣。仲有，神州

第三季海上風電新增併網年增近２﹒３倍，而截至９月底，中國海上風電累計併網裝機按年增近

７６％至１３１９萬千瓦。阿爺有心大搞新能源，有份從事管理同營運風電場嘅新天綠色能源，

有望可以從中有更多發展機遇，盈利有能力提高，潛力值得睇好。

早排煤價升到瘋狂，但阿爺出手㩒低價格之後，新能源股已經收復唔少失地。從日線圖嚟睇

，新天綠色能源股價喺九月尾升到８﹒２３銀高位之後回落，但喺上個星期跌到保力加通道底部

後已經見有支持。目前慢步隨機指數嘅％Ｋ線略走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，顯示較利

好訊號。博客建議可以喺５﹒５銀吸納，上望目標睇返７﹒２銀，如果跌穿５銀嘅話就走人啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

