《傳聞共賞》企業上市趕搭尾班車；油價回落有利煉化業務

《傳聞共賞》 企業上市趕搭尾班車；基金抄底國企股
油價回落有利煉化業務；濰柴力拓氫燃料電池業務
《昔日傳聞》 內地香港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人
航運運費高企不下；高端化帶動青啤（０１６８）銷量續增
水泥行業成本下跌；多晶硅供應緊張
佳兆業（１６３８）屯門住宅地，約３７﹒７億售予蔡志明
譚仔（０２２１７）擴大中央廚房；鋼材成本急降
全球汽車ＩＧＢＴ需求大增，內地加快煤電機組改造
許家印變賣資產，注入７０億人幣為恒大「續命」
統一企業（０２２０）拓高端產品；百威亞太產品售價調升
內地軟件業快速增長；煤礦機械需求上升
三星料斥逾１３００億元，在美建芯片廠
創維（００７５１）加力光伏業務；都市麗人推新產品
長飛光纖加速國際化；五菱汽車（３０５）受益車市銷售增
花樣年（０１７７７）與債券持有人商延付債息
瑞銀亞債基金經理離職，基金持大量內房敞口
基金增持中芯（００９８１）；北京汽車推鴻蒙系統新車
內地銀行房貸額度增加；京東（９６１８）電商市場份額升
中集安瑞科力拓儲氫裝備；華潤水泥有新動作
多晶硅產能增加；券商收入受益北交所
騰訊夥軟銀領投巴西貨車平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ
家電行業攻高端保利潤；金山新遊戲延至明年推出
光伏玻璃成本大漲；樓市降溫不利鋼材價格
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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