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即市新聞

22/11/2021 09:00

《傳聞共賞》企業上市趕搭尾班車；油價回落有利煉化業務

《傳聞共賞》　　企業上市趕搭尾班車；基金抄底國企股
　　　　　　　　油價回落有利煉化業務；濰柴力拓氫燃料電池業務

《昔日傳聞》　　內地香港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人
　　　　　　　　航運運費高企不下；高端化帶動青啤（０１６８）銷量續增
　　　　　　　　水泥行業成本下跌；多晶硅供應緊張
　　　　　　　　佳兆業（１６３８）屯門住宅地，約３７﹒７億售予蔡志明
　　　　　　　　譚仔（０２２１７）擴大中央廚房；鋼材成本急降
　　　　　　　　全球汽車ＩＧＢＴ需求大增，內地加快煤電機組改造
　　　　　　　　許家印變賣資產，注入７０億人幣為恒大「續命」
　　　　　　　　統一企業（０２２０）拓高端產品；百威亞太產品售價調升
　　　　　　　　內地軟件業快速增長；煤礦機械需求上升
　　　　　　　　三星料斥逾１３００億元，在美建芯片廠
　　　　　　　　創維（００７５１）加力光伏業務；都市麗人推新產品
　　　　　　　　長飛光纖加速國際化；五菱汽車（３０５）受益車市銷售增
　　　　　　　　花樣年（０１７７７）與債券持有人商延付債息
　　　　　　　　瑞銀亞債基金經理離職，基金持大量內房敞口
　　　　　　　　基金增持中芯（００９８１）；北京汽車推鴻蒙系統新車
　　　　　　　　內地銀行房貸額度增加；京東（９６１８）電商市場份額升
　　　　　　　　中集安瑞科力拓儲氫裝備；華潤水泥有新動作
　　　　　　　　多晶硅產能增加；券商收入受益北交所
　　　　　　　　騰訊夥軟銀領投巴西貨車平台Ｆｒｅｔｅ﹒ｃｏｍ
　　　　　　　　家電行業攻高端保利潤；金山新遊戲延至明年推出
　　　　　　　　光伏玻璃成本大漲；樓市降溫不利鋼材價格

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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