《傳聞》企業上市趕搭尾班車；基金抄底國企股

《傳聞》今年餘下個多月，傳聞多間企業擬趕今年上市尾班車，將在下月底前招股，對港交

所（００３８８）股價有支持作用。

今年恒生國企指數下跌１６％，成為全球表現最差指數之一，但指數在８８００至９０００

點水平有一定承接。據聞基金大戶密密抄底國企股，恒生中國企業ＥＴＦ（０２８２８）有留意

價值，可在９０元附近收集。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

