《傳聞》油價回落有利煉化業務；濰柴力拓氫燃料電池業務

《傳聞》國際油價從近期８４美元高位回落至７６美元，據悉在油價成本下降下，利好石油

煉化業務。上海石化（００３３８）上周五（１９日）急升７％，短期走勢要視乎油價表現。

濰柴動力（０２３３８）上周五逆市上升３﹒８％。據悉濰柴動力加力拓展氫燃料電池業務

，成為重要戰略業務，並已應用於個別車廠，１３至１４元承接力強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

