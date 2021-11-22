《傳聞》港交所審查俄侶（００４８６）分拆高碳資產上市計劃

《傳聞》市場消息指，港交所（００３８８）正對俄鋁（００４８６）分拆高碳資產上市計
劃進行審查，懷疑計劃會損害少股東利益。
據悉，審查由對沖基金Ｏｄｅｙ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的投訴引發。後者認
為，俄鋁兩大股東最近就分拆達成的協議，意味著他們不應被允許投票。如果他們無法對交易進
行投票，投票權將交給少數股東。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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