《魚缸博客》鄭煤機具新能源概念且估值修復空間，現價追入！

《魚缸博客》今日博客同大家介紹鄭煤機（００５６４），博客據覺得有炒作潛質！

首先，公司第三季業績表現非常好，按年升三成，第三季仲要按年急增３﹒８倍！主要因為

全球主要汽車市場逐步恢復，公司汽車零部件板塊收入增長，經營情況持續好轉所致。

另外，公司屬於汽車零部件概念，汽車零部件首三季營業額汽車零部件佔總營業額

５８﹒９％。其實公司都有新能源概念，於２０１９年在湖南長沙設立了新能源汽車電機研發中

心，公司下屬的亞新科努力開拓新能源汽車降噪減振、密封產品業務市場，成功進入小鵬

（０９８６８）、蔚來、長安新能源、比亞迪等新能源客戶的供應鏈體系，部分產品已實現批量

供貨。

估值而言，尚算便宜。目前預測市盈率約５﹒１倍，過去５年中位數為６﹒３倍。對比同為

汽車零部件股的耐世特（０１３１６）約１３倍，估計估值仲有修復空間。

望下資金流，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，近日公司被好友瘋狂掃貨。本日大戶主動買

沽比率為１００％，近５日平均則為７５％；近５日平均流入約１２４２﹒５萬元，反映好友已

全面進攻，可以試下跟勢炒！

筆者建議現價約９﹒５銀買入，目標１１﹒５銀，但收穿８﹒５銀就走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

