《傳聞》比亞迪（０１２１１）電池訂單增；招金加大海外投資

《傳聞》比亞迪（０１２１１）昨日（２２日）逆市勁升５﹒７％。傳聞比亞迪電池訂單增

加，包括來自特斯拉，支持股價持續高企，短期可能再挑戰３２６﹒５元新高位。

近月招金礦業（０１８１８）走勢呈強，昨日逆市上升４﹒１％。據聞招金礦業正加大海外

投資，非洲金礦項目將會明年投產，對業績有正面影響。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

