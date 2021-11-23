《傳聞》鄭煤機（５６４）受益汽車部件業務；中國核電發電佔比升

《傳聞》鄭煤機（００５６４）昨日（２２日）爆升近１３％，據聞鄭煤機旗下汽車部件業

務快速增長，特別是用於新能源車的抗噪減震產品，惟短期股價升幅大，現價不宜高追。

市場消息稱，中國核電投資與裝機持續增加，預期２０３０年核電發電佔比上升至８％，這

對中廣核電力業務發展有利。中廣核電力（０１８１６）２﹒１元以下續可收集。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

