《魚缸博客》賭股升勢唔錯，銀娛（２７）十天線以上可追

《魚缸博客》魚缸噚日抖一抖之後，今日結果都係頂唔順，又再裂口低開。風雨飄搖之下博

客就同大家睇吓賭股。

無錯，就係賭股！雖然一向賭股畀人個感覺都係較為弱勢，但以兩隻藍籌賭股為例，由九月

馬交政府公布修改賭牌條例，嚇跌全線賭股之後，呢兩個月以嚟，金沙（０１９２８）已經由低

位反彈超過三成，所以其實一路都有資金慢慢撐起個價位。

呢個慢慢湧上嚟嘅升浪，當然都有大行留意到，高盛早排就出研究報告唱好賭股，提到馬交

特首賀一誠曾經話博彩牌照問題時間緊迫，唔排除會喺有需要時侯延長特許期。高盛講起，當年

頒布《博彩法》之後都用咗六、七個月先批到三個賭牌，所以時間緊迫下係好有可能會好似特首

話齋會延長特許期。

高盛估計，現有賭牌到期之後，完全禁止搞賭嘅可能性好低，所以就繼續建議應該要趁低撈

賭股，包括澳博（００８８０）、銀娛（０００２７）、金沙等。

博客就建議大家揀番藍籌嘅金沙或者銀娛，不過上面都講到金沙已經升咗三成有多，但係銀

娛同一時間都係升咗兩成，所以銀娛有望追番落後，再升多少少。十天線４５﹒６７銀以上可以

吼入，目標先睇番９月高位５４﹒６５銀，但係收穿廿天線４３﹒９６銀就要走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



