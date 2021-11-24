《傳聞》紙漿價格回落有利紙業；內地海上風電建設提速

《傳聞》市場消息稱，近月紙漿價格從高位回落，有利紙業行業。恒安國際（０１０４４）
昨日（２３日）大幅反彈４﹒３％。
市場消息稱，內地海上風電建設提速，帶動中國交通建設（０１８００）的海上風電安裝業
務快速增長，收入貢獻上升。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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