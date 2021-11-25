《傳聞共賞》五菱汽車配件訂單增；粵海擴大水資源項目投資

《傳聞共賞》 拆息升有利銀行股息差；粵海擴大水資源項目投資

五菱汽車（００３０５）配件訂單增；港股資金流走



《昔日傳聞》 傳內地將出台氫能產業政策；中鐵建訂單穩增

紙漿價格回落有利紙業；內地海上風電建設提速

比亞迪（０１２１１）電池訂單增；招金加大海外投資

鄭煤機（５６４）受益汽車部件業務；中國核電發電佔比升

企業上市趕搭尾班車；基金抄底國企股

油價回落有利煉化業務；濰柴力拓氫燃料電池業務

內地香港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人

航運運費高企不下；高端化帶動青啤（０１６８）銷量續增

水泥行業成本下跌；多晶硅供應緊張

佳兆業（１６３８）屯門住宅地，約３７﹒７億售予蔡志明

譚仔（０２２１７）擴大中央廚房；鋼材成本急降

全球汽車ＩＧＢＴ需求大增，內地加快煤電機組改造

許家印變賣資產，注入７０億人幣為恒大「續命」

統一企業（０２２０）拓高端產品；百威亞太產品售價調升

內地軟件業快速增長；煤礦機械需求上升

三星料斥逾１３００億元，在美建芯片廠

創維（００７５１）加力光伏業務；都市麗人推新產品



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

