《魚缸博客》思摩爾（６９６９）走勢靚，回落少少入得過！

《魚缸博客》魚缸橫行第二日，今日博客就同大家睇吓電子煙股思摩爾（０６９６９）。

電子煙股同相關概念股近期都熱炒到出哂煙，雖然香江就通過咗禁電子煙，但係上面就掉轉

，吹緊電子煙合法化，早排就將１２２種電子煙成分列入白名單，電子煙前景亮麗。

中金之前都發表研究報告話，監管機構將會積極推動電子煙行業嘅監管發展，思摩爾喺專利

、生產能力同客戶群方面具有優勢，認為估值嚟緊會逐步恢復。中金估計，２０２２年底思摩爾

嘅年產能會達到３９億件，另外美國食品藥品監督管理局可能會批准更多嘅電子煙產品，公司應

該會受益來自「更高行業門檻」同「更集中市場」。中金維持思摩爾「優於大市」評級，目標價

６１元。

價位方面，思摩爾近半個月走勢相當之勁，仲突破咗前四個幾月嘅橫行區間。但係而家股價

連升咗四日，今日突破５０蚊以上之後有阻力，而且１４ＲＳＩ都去到７４，ＭＡＣＤ亦位處零

以上較高位置，估計價位應該要有一輪回調，但估計前橫行區頂４５至４６蚊會有支持，股價回

落到呢個水平較值博。另外，今個月突破１０天線，展開升浪之後無跌穿番１０天線，所以收穿

而家１０天線（依家位置大概係４２﹒７銀）就要放咗先！









《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

