《傳聞共賞》成人奶粉成乳業新增長點；小鵬汽車產能訂單續增

《傳聞共賞》 佳兆業（０１６３８）西營盤東邊街地盤放售，估價５億
光伏玻璃價格偏軟；小鵬汽車（０９８６８）產能訂單續增
成人奶粉成乳業新增長點；本地地產股走弱有因
《昔日傳聞》 拆息升有利銀行股息差；粵海擴大水資源項目投資
五菱汽車（００３０５）配件訂單增；港股資金流走
傳內地將出台氫能產業政策；中鐵建訂單穩增
紙漿價格回落有利紙業；內地海上風電建設提速
比亞迪（０１２１１）電池訂單增；招金加大海外投資
鄭煤機（５６４）受益汽車部件業務；中國核電發電佔比升
企業上市趕搭尾班車；基金抄底國企股
油價回落有利煉化業務；濰柴力拓氫燃料電池業務
內地香港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人
航運運費高企不下；高端化帶動青啤（０１６８）銷量續增
水泥行業成本下跌；多晶硅供應緊張
佳兆業（１６３８）屯門住宅地，約３７﹒７億售予蔡志明
譚仔（０２２１７）擴大中央廚房；鋼材成本急降
全球汽車ＩＧＢＴ需求大增，內地加快煤電機組改造
許家印變賣資產，注入７０億人幣為恒大「續命」
統一企業（０２２０）拓高端產品；百威亞太產品售價調升
內地軟件業快速增長；煤礦機械需求上升
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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